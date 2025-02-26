الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في قرية بيت إجزا شمال غرب القدس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء، في قرية بيت إجزا، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت القرية، وهدمت منزلا قيد الإنشاء، يعود للشقيقين إبراهيم وعبد منذر ديوان، وتبلغ مساحته 265 مترا مربعا.

ورصد تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ سلطات الاحتلال 76 عملية هدم الشهر الماضي طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلاً مأهولاً، و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: جنين بهدم 47 منشأة، ثم القدس 14، وقلقيلية 11، وبيت لحم ونابلس 10 لكل منهما.