بعد ان عرقل الاحتلال الافراج عنهم .. حل أزمة تأخير الإفراج عن الأسرى وتسليم الجثامين

رام الله - وطن: أعلنت حركة " حماس"، التوصل لاتفاق مع الوسيط المصري لحل تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر تحررهم في الدفعة السابعة؛ بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت "حماس" أنّه سيتم إطلاق سراح الأسرى بشكل متزامن مع تسليم الحركة جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وجاء هذا الاتفاق بعد زيارة أجراها وفد قيادة "حماس" برئاسة خليل الحية إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه، وفق المصدر ذاته.

وأكد الوفد، على موقف "حماس الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة".

ولم تعلن حماس في بيانها، موعدًا للتبادل، لكن مصادر صحفية تحدثت أنّ ذلك سيتم يوم الخميس.

وتشير المصادر إلى أنّ عملية التبادل ستتم بإشراف مصري لضمان تنفيذها وفق الآلية المتفق عليها، حيث سيلتزم الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بشكل متزامن مع تسليم الجثامين،​​​​​

وعرقل الاحتلال السبت الماضي، عملية الإفراج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني من سجونه، رغم إيفاء حركة "حماس" بالتزامها ضمن الصفقة بالإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين لديها في غزة.

وتضم قائمة الأسرى الفلسطينيين السابعة، 50 أسيرًا محكوما بالمؤبد و60 آخرون محكومون بأحكام عالية، بالإضافة إلى 41 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، بالإضافة لـ 445 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وفي وقتٍ سابق من مساء الثلاثاء، نقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي، تأكيده أنّ هذه الأزمة لم يكن لها أي داع، مضيفًا "أفقدتنا الوقت وعدنا في نهاية المطاف إلى نفس النقطة".