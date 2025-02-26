الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات، عقب مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة، واعتقال الشابين جهاد النجمي وأحمد الداموني، بعد مداهمة منزليهما.

واقتحمت قوات الاحتلاب بلدة زواتا غرب نابلس، وشرعت بعمليات تفتيش بمحيط منزل عائلة صنوبر، واحتجزت الشاب أنس جود الله بعد مداهمة منزله، ثم أفرجت عنه لاحقًا بعد التنكيل به.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة عنتر بالضاحية السفلى قرب خويرة لقطع السيارات، وفق مراسلنا.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا، واعتقلت عدة شبان بعد دهم منازلهم، عرف منهم مجدي سليمان ومؤمن الشامية وعمر محمد السامي وفخري شحرور ومعتز هشام يعقوب.

وفي بلدة عبوين شمال شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله موفق سحويل بعد دهم منزل عائلته في البلدة وتفتيشه.

وفي بلدة دير دبوان شرقي رام الله، اعتقل الاحتلال الشاب محمد حرب بعد مداهمة منزل عائلته.

وفي بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات فجر وصباح الأربعاء، إثر اقتحام قوات الاحتلال وسط البلدة، وإقامتها حاجز تفتيش في شارعها الرئيسي، قبل أن تنسحب لاحقا دون التبليغ عن اعتقالات أوإصابات.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة دورا جنوب الخليل، وعرف من بين المعتقلين، يوسف قزاز، أيوب حسين العواودة، الشيخ نايف رجوب، فادي جهاد عمرو، الشيخ يوسف أبو راس، الشيخ جاد الله رجوب، منذر الشراونة.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت كاحل شمال الخليل، طالت 17 مواطناً على الأقل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، دون توفر تفاصيل إضافية عن اعتقالات أو مداهمات.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عقبة جبر بأريحا ومدينة قلقيلية دون مزيد من التفاصيل.