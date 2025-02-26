ساعر: إيران خصبت يورانيوم يكفي لصنع قنبلتين والخيار العسكري قد يكون مطلوبا لردعها

وطن: حذر وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، من أن الخيار العسكري قد يكون مطلوبا لمنع إيران من بناء أسلحة نووية، مشيرا إلى أن تل أبيب تتطلع إلى الرئيس الأمريكي لتكثيف الضغوط على طهران.

وفي حديثه إلى صحيفة "بوليتيكو" في بروكسل، قال ساعر إن الوقت ينفد حيث قامت إيران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع "قنبلتين" وكانت "تلعب بأكثر من طريقة" لتسليح مادتها النووية المخصبة - وهي النتيجة التي قال إنها سيكون لها تأثير مزعزع للاستقرار بشكل كبير في الشرق الأوسط.

وقال ساعر: "لذا ليس لدينا الكثير من الوقت". وبينما لا تزال إسرائيل تريد متابعة المسار الدبلوماسي، أضاف ساعر أن فرص نجاح مثل هذا النهج "ليست ضخمة"، وأن الفشل في وقف البرنامج النووي الإيراني سيكون "كارثة على أمن إسرائيل".

وقال ساعر ردا على سؤال حول إمكانية شن ضربات خلال رئاسة ترامب: "أعتقد أنه من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني قبل أن يتم تسليحه، يجب أن يكون هناك خيار عسكري موثوق به على الطاولة". وأضاف أن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى "سباق نووي في الشرق الأوسط مع مصر والسعودية وتركيا".