مبعوث ترامب: وفد "إسرائيلي" في طريقه لمفاوضات المرحلة الثانية من هدنة غزة

رام الله - وطن: أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الثلاثاء، أنّ وفداً إسرائيلياً غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً استعداده للمشاركة شخصياً في هذه المفاوضات عند الاقتضاء.

وأتى هذا الإعلان بعيد توصّل الاحتلال وحماس إلى اتفاق يقضي باطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان مقرراً أن تفرج عنهم الأسبوع الماضي مقابل أن تسلّمها جثث 4 أسرى إسرائيليين.

وشدّد ويتكوف خلال فعالية في واشنطن الثلاثاء، على استعداده للسفر على وجه السرعة إلى الشرق الأوسط، حيث تنتهي السبت المقبل في الأول من مارس (أذار) المرحلة الأولى من الهدنة السارية بين الاحتلال وحماس.

وخلال الفعالية التي نظّمتها "اللجنة اليهودية الأمريكية"، قال المبعوث الأمريكي "نحن نحقّق تقدّماً كبيراً. إسرائيل ترسل فريقاً في الوقت الذي نتحدّث فيه".

وأضاف "إمّا أنهم سيذهبون إلى الدوحة أو إلى القاهرة، حيث ستبدأ المفاوضات، مجدداً مع المصريين والقطريين" الذين يشاركون مع الولايات المتّحدة في الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وأكّد المبعوث الأمريكي أنّ هذه المحادثات الجديدة تهدف إلى "المضيّ قدما بالمرحلة الثانية، والتوصّل لإطلاق سراح المزيد من الرهائن".

وأضاف "نعتقد أنّ هذا احتمال حقيقي".

وأوضح ويتكوف أنّه "ربّما" ينضمّ إلى هذه المفاوضات الأحد "إذا ما سارت الأمور على ما يرام".

وكان المبعوث الخاص لترامب أكّد في وقت سابق أنه سيتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع.