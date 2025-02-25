عدوان إسرائيلي استهدف منطقة الكسوة قرب دمشق

وطن: شن الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا مساء الثلاثاء على منطقة الكسوة قرب العاصمة السورية دمشق.

وافادت المعلومات ان "طيران العدو الاسرائيلي استهدف بغارات جوية الفرقة الأولى بمنطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة دمشق".

بدورها، قال تلفزيون سوريا إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي دمشق".

من جهة ثانية، أفادت مصادر اعلامية عن "توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا".