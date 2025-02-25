قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الجنوبي وانتشرت بمنطقة "واد العزبة" ومنطقة الخلايل، بالمنطقة الجنوبية، كما نصبت حاجزا عسكريا بالمنطقة وأوقفت المواطنين ومنعتهم من التنقل.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لقرية حبلة جنوب مدينة قلقيلية، منذ ساعات الصباح، حيث تنتشر في "حارة المدارس"، كما داهمت منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.