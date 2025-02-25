نتنياهو يؤكد دعمه لخطة ترامب ولبيد يقترح إدارة مصرية لغزة وسط مباحثات حول وقف إطلاق النار

وطن: جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعمه لخطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تمكنت حتى الآن من إعادة 192 محتجزاً.

وفي المقابل، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، أن تتولى مصر مسؤولية إدارة القطاع لفترة مؤقتة.

نتنياهو: لن نصمت حتى استئصال حماس

وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام اجتماع لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) يوم الثلاثاء، شدد نتنياهو على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين. وقال:

"يجب على كل دولة متحضرة أن تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين. لن نصمت حتى نعيد جميعهم إلى إسرائيل. سوف نستأصل حماس من غزة ونقتلع الشر من جذوره، ولن نسمح بتكرار هذا الرعب مرة أخرى. هذا واجبنا المقدس."

وأكد نتنياهو دعمه لخطة ترامب التي تتيح لسكان غزة "حرية مغادرة القطاع"، مشيراً إلى أن إسرائيل ستبقى في مخيمات الضفة الغربية "طالما كان ذلك ضرورياً".

لبيد: مصر يجب أن تتولى إدارة غزة مؤقتاً

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إلى البحث عن "حل جديد لغزة"، مؤكداً أن إسرائيل لا تستطيع القبول ببقاء حركة حماس في السلطة.

وفي حديثه أمام "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن، اقترح لبيد أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 8 سنوات، مع خيار تمديدها إلى 15 عاماً، مضيفاً أن المجتمع الدولي وحلفاء إقليميين سيتكفلون بسداد الديون الخارجية لمصر مقابل هذا الدور.

وأوضح أن مصر ستقود "قوة سلام" تضم دول الخليج والمجتمع الدولي لإعادة بناء غزة، مع تنفيذ نزع سلاح كامل في المناطق التي تسيطر عليها حماس.

تمديد محتمل للهدنة وسط تعثر المفاوضات

في سياق متصل، تبحث إسرائيل إمكانية تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، والتي تستمر 42 يوماً، بهدف استعادة 63 محتجزاً لا يزالون هناك، مع تأجيل البت في مستقبل القطاع.

وتنتهي المرحلة الأولى من الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني بوساطة أميركية ومصرية وقطرية، يوم السبت المقبل. وحتى الآن، لم يُحسم ما سيحدث بعد ذلك، وسط مخاوف من انهيار الاتفاق أو تجميد الوضع الراهن.

وأشارت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، إلى أنه رغم عدم وجود اتفاق رسمي بشأن تمديد الهدنة، فإن ذلك قد يكون "ممكناً"، مضيفة: "لم نغلق الباب أمام استمرار وقف إطلاق النار، ولكن بشرط إطلاق سراح المحتجزين لدينا."

تعثر مفاوضات المرحلة الثانية

حتى الآن، لم تبدأ مفاوضات جادة بين "إسرائيل" وحركة حماس حول المرحلة الثانية من الهدنة، بسبب خلافات كبيرة بين الطرفين.

وتواجه المفاوضات عقبة أخرى تتعلق بإطلاق سراح أكثر من 600 فلسطيني، حيث أرجأت إسرائيل الإفراج عنهم، متهمة حماس بخرق الاتفاق عبر تنظيم مراسم علنية لاستقبال الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم في غزة.

وفي هذا الصدد، قال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، إن الحركة لا يمكنها التقدم في المفاوضات طالما استمر احتجاز الأسرى الفلسطينيين، لكنه أكد التزام حماس بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

تأجيل زيارة المبعوث الأميركي إلى المنطقة

كان من المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، إلى "إسرائيل" يوم الأربعاء، لمواصلة المحادثات حول المرحلة الثانية من الهدنة، والتي قد تفتح الباب أمام إنهاء الحرب في غزة.

لكن وفقاً لموقع "أكسيوس"، فقد تم تأجيل الزيارة بضعة أيام بسبب انشغال الولايات المتحدة بجهود دبلوماسية تتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.