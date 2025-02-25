شهيدان وجريحان في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلية شرقي لبنان

وطن: استشهد اثنين وجرح آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على السلسلة الشرقية في لبنان.

وأكدت مصادر محلية استهداف غارة من مسّيرة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، لمرتفعات محيطة في بلدة جنتا في السلسلة الشرقية.

وفي استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، أشارت مراسلة الميادين في جنوب لبنان إلى أنّ قوات الاحتلال تطلق عدداً من القنابل المضيئة في أجواء بلدة علما الشعب.

وانتشرت مشاهد عبر مواقع التواصل الإجتماعي توثق نشوب حريق في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، جرّاء سقوط قذائف إضاءة أطلقها الاحتلال.