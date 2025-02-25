في الذكرى 56 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية".. ماجده المصري: ندعو لاستعادة الوحده الوطنية فورا ومواصلة النضال للتصدي لجرائم الإحتلال في الضفة والقطاع وإفشال مخطط التهجير والضم

في الذكرى 56 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية".. ماجده المصري: ندعو لاستعادة الوحده الوطنية فورا ومواصلة النضال للتصدي لجرائم الإحتلال في الضفة والقطاع وإفشال مخطط التهجير والضم
- لا بديل عن استعادة الوحدة الوطنية من خلال الإقدام على تطبيق اتفاق وإعلان بكين وتشكيل حكومة التوافق الوطني وتحصين الجبهة الداخلية وقطع الطريق على فصل القطاع عن الضفة.
- حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الإحتلال على شعبنا في غزة وشمال الضفة مصيرها الفشل بفعل صمود شعبنا ومقاومته.
- من موقعنا كمعارضة في إطار منظمة التحرير فإننا نعارض سلوك السلطة في كبت الحريات وخيارها الأمني في حل التباينات في صفوف الشعب وحركته الوطنية.
وطن: نظّمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس وقفة وطنية، تزامناً مع الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحضور واسع من أبناء المحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الوطنية. وشارك في الفعالية القيادي في الجبهة الديمقراطية تيسير خالد، وعضو المكتب السياسي للجبهة محمد دويكات، بالإضافة إلى محافظ نابلس غسان دغلس، وغسان حمدان ممثلاً للجنة المؤسسات والقوى الوطنية، ومنسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر طوقان.
وخلال كلماتهم، أشاد المتحدثون بدور الجبهة الديمقراطية في مسيرة النضال الفلسطيني، مؤكدين أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. كما حضر الوقفة عدد من قيادات فصائل العمل الوطني، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والنسوية، إلى جانب حشد كبير من كوادر ورفاق الجبهة الديمقراطية.
وفي كلمتها خلال الفعالية، وجهت ماجدة المصري، نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية، التحية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل، وللمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، خاصة قوات الشهيد عمر القاسم. كما هنّأت الأسرى وعائلاتهم، مجددة التأكيد على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال المقاومة والدفاع عن استقلالية القرار الوطني.
وأكدت المصري أن الجبهة الديمقراطية تواصل نضالها من أجل استعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، داعية إلى تطبيق قرارات الإجماع الوطني التي صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي، ورفض النهج الأمني في التعامل مع الخلافات الداخلية.
وأشارت إلى أن هذه المرحلة تُعد من أخطر المراحل في مسيرة النضال الفلسطيني، حيث تتواصل المواجهة بين المشروع الوطني الفلسطيني والمشروع الصهيوني التصفوي، كما يتضح جلياً في قطاع غزة منذ خمسة عشر شهراً، وما يجري حالياً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس ومخيمات ومدن شمال الضفة. كما أكدت رفض المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض التطبيع مع الاحتلال، والتي قوبلت بالرفض فلسطينياً وعربياً ودولياً.
وقالت المصري أيضا : رغم القتل والتدمير وجسامة التضحيات والمآسي التي قدمها شعبنا وما زال ، إلا أن القضية الفلسطينية تمر بأقوى مراحلها على الصعد القانونية والدولية والوعي الشعبي والمؤسساتي العالمي بعدالتها، بسبب من صمود شعبنا الفريد من نوعه عبر التاريخ وبسالة مقاومته، وبسبب من همجية ووحشية الاحتلال الذي بنى كيانه على المجازر والتدمير، الامر الذي أدى إلى فتح مسار المساءله القانونية الدولية لأسرائيل لأول مرة منذ تأسيسها ، وجعلها دولة منبوذة تم مقاطعتها من عدد واسع من دول وشعوب العالم وعمّق مأزقها الوجودي والأخلاقي.
وأكدت ماجدة المصري على التناقض القائم بين ما يسطره شعبنا من صمود وبطولات والحالة الفلسطينية ، وأن مشكلتنا تكمن في الوضع الداخلي الفلسطيني وأنه لم يعد مقبولا استمرار حالة الإنقسام وعدم الإقدام باتجاه الوحدة الوطنية والإتفاق على استراتيجية كفاحية وطنية يخوض بها شعبنا النضال ضد الإحتلال وكل مشاريع تصفية قضيتنا، وقادرة على إفشال مخطط الضم وصفقة القرن المجددة كما علمتنا دروس الإنتفاضتين الأولى والثانية .
وأردفت ماجدة المصري: إننا في الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة جبهتنا، ندعو للإسراع في تطبيق اتفاق وإعلان بكين وتشكيل حكومة التوافق الوطني التي نص عليها الإتفاق الكفيلة بقطع الطريق على محاولات فصل القطاع عن الضفة، وفرض الوصايه على قطاع غزه ، كما حيت الموقف المصري والأردني والسعودي الرافض لمقترح ترامب ولتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، ودعت القمة العربية المقبلة باتخاذ موقف واضح وصريح راقض لتهجير شعبنا من قطاع غزة سواء القصري أو الطوعي ، والتأكيد على أن اليوم التالي لن يكون إلا فلسطينيا تحت إشراف ومسؤولية حكومة التوافق الوطني.
وطالبت ماجدة المصري القمة العربية المقبلة والدول العربية التي تقوم بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار، بالضغط على الإحتلال لوقف خروقاته وخاصة فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف العدوان وتأخير إطلاق سراح الإسرى الفلسطينيين، وطالبتها أيضا باستمرار متابعة مسار مساءلة إسرائيل أمام المحاكم والمحافل الدولية ، وانضمام دولها إلى مجموعة لاهاي التسعة لمحاسبة إسرائيل و إنهاء الإحتلال.
كما دعت المصري إلى تشكيل قيادة وطنية موحده للمقاومة وقيادات مناطقية وميدانية تتصدي لعدوان الإحتلال بقواته ومستوطنيه، وبوضع الخطط الكفيلة بتعزيز صموده والتصدي لتهجيره خاصة منا هو حاصل في مخيمات شمال الضفة بمشاركة وكالة الغوث والجهات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالبت بإعادة النظر في المرسوم الخاص برواتب الاسرى والشهداء وعدم ربطها بصندوق التمكين وفقاً لمعايير الأسر الضعيفة.
وختمت نائب الأمين العام كلمتها بتوجيه التحية لشعبنا ومقاوته الباسلة ولأسراه الذين تحرروا أو الذين ما زالوا يقبعون في الإسر، متعهدة بأن تواصل الجبهة الديمقراطية السير والنضال على درب الشهداء الذي عبدوه بدمائهم الزكية.