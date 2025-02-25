نتنياهو يتوعد بمواصلة السيطرة على الجنوب السوري وتصعيد العمليات في غزة

وطن: أكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل وجوده في جنوب سوريا، مشيرًا إلى أن هذا الانتشار سيظل قائمًا خلال المستقبل المنظور.

وفي كلمة مسجلة خلال مؤتمر عقدته مجموعة الضغط الأمريكية "أيباك" في واشنطن، شدد نتنياهو على ضرورة "تحرير جنوب سوريا من الوجود العسكري"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنسحب من سوريا ولن تسمح بوجود ما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية" هناك.

كما أشاد بالدعم الذي تقدمه لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (أيباك)، معتبرًا أنها لطالما وقفت إلى جانب "إسرائيل".

يُذكر أن "إسرائيل" احتلت معظم مساحة هضبة الجولان عام 1967، وأعلنت ضمها إليها عام 1981 في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي. وبعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024، استغلت "تل أبيب" الأوضاع في سوريا لبسط سيطرتها على المنطقة العازلة المنزوعة السلاح، مما أدى إلى انهيار اتفاقية فصل القوات بين الجانبين، وسط رفض دولي وعربي واسع.

تصعيد في غزة ودعم أمريكي

على صعيد آخر، أعلن نتنياهو أن "إسرائيل" تمكنت من استعادة 192 رهينة حتى الآن، متعهدًا بإعادة جميع المحتجزين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا.

كما أكد استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل "ستحرر القطاع من طغيان حماس" وستحقق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك القضاء على قدراتها العسكرية.

كما أثنى نتنياهو على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه قدم دعمًا عسكريًا حاسمًا ساعد إسرائيل في عملياتها.

وأعلن دعمه لخطة ترامب بشأن السماح لسكان غزة بالخروج من القطاع، مضيفًا أن 150 ألف فلسطيني غادروا خلال الحرب، ويجب إعطاء الجميع خيار الرحيل أو البقاء.