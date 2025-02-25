استشهاد الشاب طارق قصاص متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: استشهد الشاب طارق قاسم قصاص متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب قصاص متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص ومواطن نتيجة السقوط، بالإضافة إلى عشرات المواطنين بالاختناق بينهم رضيعة (7 أشهر)، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في محيط المقبرة الغربية في شارع الجامعة.

وأشارت مصادر محلية بأن طواقم الهلال الأحمر وإطفائية بلدية نابلس، قامت بإخلاء روضات أطفال بالقرب من مكان الاقتحام.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على حرمة المقبرة، وهدموا عددا من القبور.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية أيضا من المدينة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام في محيط مخيم عسكر، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي بالقدم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس للمرة الثالثة منذ ساعات صباح اليوم، وانتشرت في محيط المقبرة الغربية بالمدينة.