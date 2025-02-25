مستوطنون يطعنون شابا من ذوي الإعاقة في طوباس

رام الله - وطن: أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة، الثلاثاء، جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطنين بمدينة طوباس، فيما أصيب آخر بالرصاص الجيش خلال مواجهات في مدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، إن “طواقمها في طوباس تتسلم إصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض إلى طعن في البطن من قبل مستوطنين”.

وأشارت إلى نقل المصاب من منطقة بزيق شمال طوباس إلى المستشفى، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.