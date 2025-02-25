جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد اقتحام نابلس بعد ساعات من الانسحاب منها

وطن: أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة من عدة محاور بعد ساعات من الانسحاب منها.

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة نابلس من عدة محاور، وأنه يتواجد قرب المقبرة الغربية في المدينة.

وقال الشهود إن مواجهات اندلعت بين شبان وجيش الاحتلال أطلق الأخير قنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكر مسعفون ميدانيون أنهم تعاملوا مع إصابة عدد من المواطنين جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفجر الثلاثاء، اقتحم جيش الاحتلال عدة أحياء في نابلس وفتش محال تجارية قبل أن ينسحب منها.

ويتزامن ذلك من عملية عسكرية متواصلة منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدن ومخيمات شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 شهيداا وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، ودمارا واسعا.