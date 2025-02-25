إصابة مواطن بهجوم مستوطنين عليه في ابزيق بالأغوار الشمالية

وطن: أصبب مواطن، اليوم الثلاثاء، بجروح نتيجة اعتداء مستوطنين عليه أثناء رعيه مواشيه في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات إن مستوطنين اعتدوا على أحد الرعاة، وأصابوه بجروح في الفخذ، ما استدعى نقله إلى المستشفى للعلاج.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمهانقلت مواطنا (20 عاما) من ذوي الإعاقة بعد تعرضه للطعن من قبل أحد المستوطنين إلى المستشفى.

ويتعرض رعاة الماشية في الأغوار الشمالية، لانتهاكات مستمرة يقوم بها المستوطنون المسلحون، من اعتداءات جسدية، وإجبارهم على ترك مراعيهم، ومحاولة سرقة مواشيهم.