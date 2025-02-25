وزارة شؤون المرأة تطلق ورقة تحليلية حول أوضاع المرأة المقدسية

وطن: أطلقت وزارة شؤون المرأة ورقة تحليلية شاملة بعنوان “أوضاع المرأة المقدسية”، وذلك بالتزامن مع إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026، وتأتي هذه الورقة في سياق جهود تعزيز صمود النساء المقدسيات وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدفهن، بما يشمل سياسات التهجير القسري، سحب الإقامات، هدم المنازل، وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والتعليمية والصحية.

ووفقًا للورقة، فإن 80 ألف مقدسي يعيشون خلف جدار الفصل العنصري، بينما تواجه النساء المقدسيات قيودًا مشددة تحدّ من حركتهن وتؤثر على مشاركتهن في الحياة العامة وسوق العمل، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء المقدسيات اقتصاديًا 10.2%، في حين تعيش 72% من العائلات المقدسية تحت خط الفقر. كما تتناول الورقة التحديات التي تواجه المقدسيات في ظل تصاعد الاستيطان، وتزايد الاعتقالات، ومحاولات طمس الهوية الثقافية والتعليمية الفلسطينية.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن إصدار هذه الورقة التحليلية يأتي في إطار مسؤولية الوزارة لرصد الجرائم الإسرائيلية الممنهجة بحق المرأة المقدسية، ووضع قضاياها على الأجندة المحلية والدولية، بما يساهم في تعزيز صمودها في مواجهة السياسات الاحتلالية التي تستهدفها بشكل مباشر. وأضافت أن هذه الورقة تشكل مرجعاً أساسياً لصناع القرار والمؤسسات الحقوقية والإعلامية المعنية بالدفاع عن حقوق النساء المقدسيات.