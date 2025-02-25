الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت زراعية في القدس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا ومنشآت زراعية في القدس المحتلة بدعوى عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من شرطة وجيش الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، وهدمت منزل المواطن محمد صري.

وأوضحت المصادر أن المنزل البالغة مساحته 70 مترا مربعا يؤوي عائلة مكونة من أربعة أفراد، وهو قائم منذ سنة، وأقدم الاحتلال على هدمه دون إنذار مسبق.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال بركسات وبيوتاً بلاستيكية في بلدة العيساوية بالقدس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال جرفت أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية ببلدة العيساوية، وهدمت بيوتاً بلاستيكية وبركسات.

وصعدت قوات الاحتلال من عمليات الهدم والتدمير في الضفة الغربية والقدس، وانتهاكاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم، وسط دعوات للتصدي وتصعيد المواجهة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 303 انتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس خلال يناير/ كانون الثاني 2025، فيما اقتحم 6161 مستوطنا المسجد الأقصى.