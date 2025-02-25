الإغاثة الطبية: 35 ألف عائلة في قطاع غزة تعاني نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الأساسية

وطن: قال مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش إن معاناة المواطنين في قطاع غزة تتفاقم مع اشتداد موجات البرد، وهطول الأمطار بغزارة، والنقص الحاد في المستلزمات الأساسية، كالأغطية، والخيام، ووسائل التدفئة، ما تسبب بوفاة أطفال نتيجة البرد.

وأشار أبو عفش، إلى أن هناك 35 ألف عائلة في قطاع غزة لا زالت تعاني نتيجة النقص الحاد في توفير المستلزمات الأساسية.

وأضاف أن قطاع غزة يحتاج إلى 60 ألف كرفان، و200 ألف خيمة لإغاثة المواطنين، كما ناشد المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات.