يائير غولان: "نتنياهو" افشل الصفقة

رام الله - وطن: اتهم زعيم تحالف "الديمقراطيون" الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعمّد إفشال المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال "غولان"، في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي لنواب حزبه في الكنيست، إن "نتنياهو" يعمل عمدا على إفشال المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف "غولان"، أن الإسرائيليين يرون أنه يترأسهم سياسي أناني وساخر، يضحّي بأرواح المواطنين من أجل الحفاظ على منصبه.

وأشار إلى أن كل ما كان يجب القيام به وكل ما يجب القيام به الآن، هو صفقة واحدة حيث يعود الجميع إلى منازلهم.

وأوضح "غولان" أن نتنياهو" قام بتقسيم الصفقة إلى مراحل، حتى يتمكن من تخريبها وتعطيلها، مبينا أن حياة الرهائن بالنسبة له ليست سوى ورقة مساومة.

وذكر المعارض الإسرائيلي، أن "نتنياهو"، لا يريد أن يعيد الجميع، لأنه يريد الاحتفاظ بالقدرة على المناورة السياسية لنفسه.

وطالب الإسرائيليين بالخروج عن صمتهم، وألا يسمحوا لـ"نتنياهو" بالبقاء في السلطة على حساب "أرواح إخوتنا وأخواتنا، سوف ننقذهم"، حسب قوله".