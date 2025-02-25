الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من الخليل ويستولي على أموال ومقتنيات للمواطنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، واستولت على أموال ومقتنيات للمواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة حلحول كلا من: بشار أنور إسماعيل أبو عصبة، وأحمد ماجد أبو عصبة، ومحمد محمود سبيتان، ومن مخيم الفوار جنوب الخليل الشاب محمد سعيد العبادلة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة، وفتشت عددا من المنازل وحطمت أبوابها الخارجية والداخلية، كما حطمت أثاثها وخربت جدرانها وأسقفها.

وأضاف، أن الاحتلال اعتدى على المواطن ابراهيم صادق أبو مارية 45 عاما بالضرب أمام أفراد عائلته واستولوا على مبلغ 3500 شيقل، إضافة إلى مداهمة منزل المواطن زهير محمود العلامي 55 عاما، إذ أقدم جنود الاحتلال على ثقب إطارات مركبته، واستولوا على مقتنيات خاصة به وهاتفه الخلوي وأجهزة "تابليت" تستخدم لأغراض تعليمية لأبنائه.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.