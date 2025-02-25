استشهاد 3 أطفال رضع في غزة بسبب البرد الشديد

رام الله - وطن: ذكرت مصادر طبية في قطاع غزة ان 3 رضع استشهدوا في قطاع غزة بسبب البرد الشديد.

وقال المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيري في قطاع غزة الدكتور سعيد صلاح إن 3 أطفال رضع قضوا في المستشفى بسبب البرد الشديد.

وقال صلاح إن الرضع الذي قضوا لا تتجاوز أعمارهم ويومين، وإن هناك 3 حالات أخرى في وضع حرج.

وناشد مدير المستشفى الخيري الجهات المختصة توفير الدعم اللازم -خاصة من كرفانات ومخيمات ووقود- لتأمين الدفء للناس، تزامنا مع المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب المنطقة.