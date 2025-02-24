حماس تنفي ما نقلته "نيويورك تايمز" على لسان عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق

وطن: أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الاثنين، بيانا نفت فيه ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على لسان عضو مكتبها السياسي والقيادي فيها موسى أبو مرزوق.

وأوضحت حماس في بيانها، أن التصريحات الإعلامية المنسوبة لـ موسى أبو مرزوق في المقابلة المنشورة اليوم، غير صحيحة وتم اجتزاؤها من سياقها.

وقالت، "المقابلة أُجريت قبل عدة أيام، والتصريحات التي نُشرت لم تعكس المضمون الكامل للإجابات، وتم إخراجها من سياقها بما لا يخدم المعنى الحقيقي للمحتوى الذي قُدم في المقابلة".

ووفق بيان الحركة، فقد "أكد أبو مرزوق أن عملية السابع من أكتوبر المباركة هي تعبير عن حق شعبنا في المقاومة ورفضه للحصار والاحتلال والاستيطان".

كما شدد، بحسب ما جاء في البيان، على أن الاحتلال المجرم هو المتسبب في جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة، وتُعد انتهاكًا للقوانين الدولية، وكانت صادمة للعالم أجمع.

وأكد أبو مرزوق التزام الحركة بمواقفها الثابتة وحق شعبنا في المقاومة حتى إزالة الاحتلال عن كامل أرضنا.

كما أكد أبو مرزوق على موقف الحركة الثابت في التمسك بحق شعبنا في المقاومة بجميع أشكالها، حتى التحرير والعودة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة. وأوضح أن سلاح المقاومة ملك لشعبنا، وهدفه حماية شعبنا ومقدساتنا، ولا يجوز التفريط به أو التنازل عنه طالما أن هناك احتلالًا لأرضنا.

ونسبت الصحيفة في تقرير لها نشر اليوم، تصريحا للقيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، قالت فيه إنه "لم يكن ليدعم هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، لو كان يعرف الدمار الذي سيخلفه على قطاع غزة".