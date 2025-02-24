إصابة طفل برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

وطن: أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في بلدة قباطية، جنوب جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طفلا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في بطنه، وجرى نقله إلى المستشفى.

يذكر أن عدوان الاحتلال على بلدة قباطية متواصل لليوم الثاني على التوالي، إذ داهم جنود الاحتلال عددا من المنازل وحولوها إلى ثكنات عسكرية، فيما انتشر القناصة على الأسطح وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين.

كما شن جنود الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، وسط أعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية.