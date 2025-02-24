خلال افتتاحه المقر الجديد لمديرية سلطة الأراضي في محافظة رام الله والبيرة

مصطفى: الأرض تمثل محور نضالنا والأساس في مشروعنا الوطني

مصطفى: الحكومة مستمرة في جهودها لإجراء إصلاحات مؤسسية هامة للوصول إلى الهدف المرجو وهو خدمة المواطن

التميمي: سلطة الأراضي طورت خدماتها الرقمية وأرشيفها الالكتروني وبنيتها التحتية وافتتحت مراكز خدمات جديدة

رام الله-وطن للانباء: افتتح رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الاثنين، المقر الجديد لمديرية سلطة الأراضي في محافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي وطاقم السلطة، وعدد من الوزراء والسفراء وشخصيات رسمية وممثلين عن الهيئات المحلية والقطاع الخاص.



وأكد رئيس الوزراء على أن هذا الإنجاز يدل على القيمة الوطنية العالية للأرض والتي تمثل لنا كفلسطينيين محور نضالنا الوطني والأساس في مشروعنا الوطني، والحفاظ عليها يستحق كل التضحيات التي قدمها شعبنا ومستمر في تقديمها.



وأضاف مصطفى: "إنجاز اليوم يأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والإجراءات خاصة في موضوع أصول الأراضي التي هي لها أيضا قيمة وطنية ومادية واقتصادية عالية".



وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في جهودها لإجراء إصلاحات مؤسسية هامة للوصول إلى الهدف المرجو وهو خدمة المواطن، إضافة إلى الاستفادة من التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تسهيل تقديم الخدمات والتوثيق والأرشفة وغيرها، للوصول إلى حكومة رقمية واقتصاد رقمي متطور باعتباره جزء أساسي من عناصر الاستراتيجية الوطنية في المرحلة القادمة.



وأكد مصطفى مواصلة الحكومة جهودها منذ اليوم الأول من تكليفها في قضايا كثيرة، وعلى رأسها إغاثة أهلنا في قطاع غزة وإعادة إعماره وتوحيده مع بقية أجزاء الوطن، بقيادة السيد الرئيس محمود عباس، متوجها بالتحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة على صمودهم، شاكرا كل من يقدم يد العون لأهلنا في القطاع في هذا الظرف الصعب.



وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتماء والعمل للوقوف مع أهلنا في شمال الضفة الغربية، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، لما تتعرض له هذه المخيمات من هجمة إسرائيلية شرسة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة في جلسته الأخيرة لإعداد خطة لإعادة إعمار مخيمات شمال الضفة.



ونقل مصطفى تحيات السيد الرئيس محمود عباس وتهنئته لسلطة الأراضي على هذا الإنجاز الهام، مؤكدا أن ما تقوم به سلطة الأراضي هو نموذج وطني مشرف، نريد أن نرى أمثلة له في كل القطاعات الأخرى في الوطن العزيز.



من جانبه، قال رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي: "سلطة الأراضي طورت خدماتها الرقمية وأرشيفها الالكتروني وبنيتها التحتية وافتتحت مراكز خدمات جديدة"، مؤكدا أن افتتاح المقر الجديد يعكس التزام سلطة الأراضي بتوفير بيئة حديثة ومريحة لخدمة المواطنين، عبر تبسيط الاجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، واستخدام أحدث الوسائل التقنية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.



وشدد التميمي على حرص سلطة الأراضي لتطوير خدماتها نابع من كون الأرض في فلسطين ليست مجرد مساحة تحدد بالحدود والمساحات، بل هي جوهر الهوية الوطنية، وتاريخنا المتجذر ومستقبل أجيالنا القادمة، مضيفا: "تحرص سلطة الأراضي على إدارة وتنظيم هذا المورد الحيوي بأعلى درجات النزاهة والشفافية، لضمان حقوق المواطنين، وحماية الملكيات، وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها".