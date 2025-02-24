الاحتلال يخطط لجلب سوريين للعمل بالقرى الدرزية في الجولان المحتل

وطن: يعمل جيش الاحتلال على وضع خطة لجلب عمال من المنطقة العازلة السورية للعمل بالقرى الدرزية في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "كجزء من ترسيخ إسرائيل في سوريا، بدأت المؤسسة الأمنية مؤخرا العمل من أجل جلب العمال السوريين إلى هضبة الجولان".

ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين إسرائيليين، لم تسمهما، قولهما:"في المرحلة الأولى، سيعمل عشرات العمال السوريين في صناعات البناء والزراعة في المجتمعات الدرزية في هضبة الجولان".

فيما لم يصدر تعليق رسمي على الفور من السلطات السورية.

زعمت هيئة البث أنه تم إطلاق المبادرة بناء على طلب من رؤساء المجالس الدرزية، الذين تواصلوا مع مسؤولي الأمن وجيش الاحتلال.