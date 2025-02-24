الصحة في غزة: 7 شهداء جدد ترفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 48,346 شهيدًا

وطن: استقبلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 شهداء ارتقوا في وقت سابق جرّاء العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان، إنه وصل مشافي غزة 7 شهداء (5 شهداء انتشال، 2 شهيد جديد) و6 اصابات بعد انتشال جثامينهم.

ونوهت "الصحة" في تقريرها إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفًا و346 شهيدًا، بالإضافة لـ 111 ألفًا و759 إصابة بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيدا وجريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.