قيادي في المقاومة: الاتصالات مستمرة لمعالجة أزمة تحرير الأسرى الفلسطينيين

وطن: أكد قيادي في المقاومة، اليوم الاثنين، أنّ الاتصالات مستمرة بين الوسطاء والاحتلال لمعالجة أزمة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وكشف القيادي أنّ "إسرائيل" تشترط تسليم جثث الأسرى الأربعة من دون مراسم تسليم أو تصوير، بينما تصرّ حركة حماس على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرّر الإفراج عنهم السبت الماضي قبل تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين، أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أرجأ إطلاق سراح 600 فلسطيني، السبت على الرغم من توصيات رؤساء الأجهزة الأمنية بإطلاقهم.

وأشار "أكسيوس"، إلى أنّ قادة الأجهزة الأمنية، أوصوا نتنياهو ببذل كلّ جهد لإتمام مفاوضات المرحلة الثانية أو مدّ مفاوضات المرحلة الأولى.

في المقابل، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار الاحتلال الإسرائيلي، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدةً أنّ "هذا القرار يكشف مجدّداً مراوغات الاحتلال وتنصّله من التزاماته".

المصدر:"الميادين"