وزيرة شؤون المرأة تلتقي سفير مصر وتؤكد على أهمية الدور المصري والعربي في حماية المرأة الفلسطينية

وطن:التقت وزيرة شؤون المرأة ، منى الخليلي، بالسفير إيهاب سليمان سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين، بحضور نائبته المستشارة سارة طه، حيث ثمنت موقف مصر الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة على أهمية هذا الدعم لمواجهة تداعيات الإبادة الجماعية المروعة في قطاع غزة، والتصدي للعدوان الإسرائيلي الآخذة وتيرته بالتصاعد في الضفة الغربية، والقدس. مثمنةً موقف مصر القاطع، والرافض لسياسات التهجير والتوطين، ودعمها للحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيرة إلى تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة، والثابتة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، وتجسيد دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

خلال اللقاء، أطلعت الوزيرة السفير على الواقع الذي تعيشه النساء الفلسطينيات، وأولويات وأوجه عمل الوزارة في ظل المستجدات الراهنة، شديدة التعقيد، مشددة على حرصها بالتنسيق العبر قطاعي مع كافة مؤسسات الدولة والقطاعات ذات الصلة، والمنظمات الدولية والإقليمية، للتمكن من القيام بالمسؤوليات والوفاء بالالتزامات الملحة حيث تضاعف جهودها في الضغط والمناصرة على المستوى العربي والدولي لإعلاء صوت المرأة الفلسطينية وتدفع باتجاه تعزيز استجابة عملية التعافي، والإغاثة، لاحتياجاتها. كما استعرضت الخليلي وقائع ترأسها للجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية وإعلان “القدس عاصمة المرأة العربية”، مشيرة إلى الكلمة التي ستلقيها باسم المرأة والمجموعة لعربية في لجنة وضع المرأة بآذار المقبل وذلك في مقر الأمم المتحدة؛ مما يمثل فرصة هامة لوضع كافة احتياجات المرأة الفلسطينية والعربي على طاولة الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، اكدت على رؤية الوزارة التي تنطلق من أن التمكين الاقتصادي مدخلاً للتمكين في كافة المجالات والميادين الأُخرى، مؤكدةً على أن استمرار الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، سيبقى العقبة الرئيسية أمام التنمية في دولة فلسطين.

من جانبه، أعرب السفير إيهاب سليمان عن تقديره لجهود وزيرة شؤون المرأة، مشيداً بصمود المرأة الفلسطينية الذي عايشه عن قرب خلال فترة عمله في فلسطين. وأكد السفير أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لمصر، مشدداً على الموقف المصري الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض تهجير الشعب الفلسطيني. كما أشار إلى أهمية اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع المجلس القومي للمرأة في مصر والذي يعكس التعاون المشترك في دعم قضايا المرأة الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تنسيق الجهود والمشاورات لدعم وإنجاح جهود وزارة شؤون المرأة خلال رئاستها للجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك للنهوض بقضايا المرأة الفلسطينية والعربية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية من خلال برامج موجهة لدعم وتمكين النساء، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجاتهن في ظل التحديات الراهنة.