الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين اعتداء الاجهزة الامنية على مشاركين في وقفة في مدينة رام الله وفاء للشهيد حسن نصر الله

وطن: أدان الحزب الشيوعي الفلسطيني اعتداء الاجهزة الامنية يوم أمس على وقفة وفاء مع الشهيد حسن نصر الله وسط مدينة رام الله .

وقال الحزب الشيوعي في بيان وصل لوطن نسة عنه ندين بأشد العبارات "ممارسات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية غير المقبولة والتعسفية ضد المشاركين في الوقفة التضامنية في مدينة رام الله تحية لروح شهيد الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين، متناسيةً أن شهادتهم كانت بسبب مواقفهم الداعمة والثابته دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".

وأدان الحزب واستنكر "تمزيق صور الشهيد حسن نصر الله والعبارات الطائفية والمذهبية التي استخدمت خلال الوقفة التضامنية مع تشيع الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين".

وفيما يلي نص بيان الحزب الشيوعي الفلسطيني: