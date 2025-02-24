رئيس رابطة الدوري الإسباني: أشعر بالخجل كمشجع لريال مدريد.. فقط أسأل فالفيردي

وطن: وجه رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، انتقاداته مجددا لنادي ريال مدريد، بسبب هجوم الفريق الملكي الدائم على الحكام في الفترة الأخيرة.

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "ما يحدث هو إهانة لبقية الأندية.. عندما يتغلب فريق على ريال مدريد، فيكون ذلك ليس لأنه الفريق الأفضل، لكن بسبب أن الحكم تعمد إطلاق الصافرة ضد مدريد!".

وتعليقا على تصريحات ريال مدريد: "القول بأن الليغا فاسدة أمر كبير، لقد أبلغنا هيئة المنافسة بذلك، وهذا يسبب الكثير من الضرر".

وسئل تيباس عن "تغريدة" الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، الذي صرح قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بأنه يحترم الحكام، قبل أن يعود بعد دقائق، عبر حسابه على منصة "X"، ليؤكد أنهم يعانون من التحكيم في الـ"ليغا".

وفي هذا الصدد، قال رئيس الرابطة: "فقط أسأل فالفيردي عن الرسالة التي وجهها (في المؤتمر الصحفي)، والتي كان عليه تصحيحها بسرعة.. أريد سؤاله عما حدث له ليتحدث عن موضوع ما، ثم يغير كلامه في تغريدة".

وأضاف: "إنهم يحاولون دفع كل مدريد، من لاعبين، ومدربين وجمهور، من أجل الخوض في نظرية مؤامرة غير موجودة".

وتابع: "بالنسبة لي، إنهم (الريال) يبكون دائما، لأنهم إذا فازوا، فهذا لأنهم بذلوا الجهد وحاربوا ضد قوى الخير والشر.. وإذا خسروا، فهذا لأنه كانت هناك مؤامرة تحكيمية ضدهم".

واختتم خافيير تيباس: "بدأت أشعر بالخجل مما عشته كمشجع لفريق ريال مدريد.. لم يكن النادي أبدا يبكي بهذا الشكل".