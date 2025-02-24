وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفد برنامج “نون التغيير YWCA” وتؤكد أهمية الشراكة لحماية النساء

وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفد برنامج “نون التغيير YWCA” وتؤكد أهمية الشراكة لحماية النساء
وطن: التقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اليوم بمجموعة من الشابات الناشطات ضمن برنامج “الشابات من أجل التوعية والوكالة والمناصرة والمساءلة” – نون التغيير (YWCA)، الذي تنفذه جمعية الشابات المسيحية ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية العالمية.
وشارك في اللقاء ممثلات عن جمعية الشابات المسيحية في القدس ورام الله، ومركز الإرشاد القانوني والاجتماعي للمرأة في رام الله، وسلفيت وبيت لحم، حيث تمحور النقاش حول واقع النساء في ظل الأوضاع الراهنة، والدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الشابات في عملية التحرر الوطني والاجتماعي.
وأكدت الخليلي أن الوزارة تعمل على عدة مسارات لضمان حقوق النساء في ظل العدوان المستمر، مشيرة إلى أن التحرر من الاحتلال والتحرر الاجتماعي متلازمان، ولا يمكن تحقيق العدالة والمساواة دون إنهاء الاحتلال أولًا.
وأضافت أن الوزارة تعمل مع الشركاء على تطوير القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق النساء، كما أنها تعمل ضمن خطة الطوارئ الوطنية، التي تركز على الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وأهمية برامج التمكين الاقتصادي لدعم التحاق الفتيات والنساء بسوق العمل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على المستويات العربية والدولية من أجل ضمان إدماج حماية النساء واحتياجاتهن في المشاريع والبرامج التي تنفذ في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
من جانبهن، عبرت الشابات المشاركات عن تقديرهن لجهود الوزارة، وقدمن شرحاً حول برنامج "نون التغيير" الذي يركز بشكل أساسي على الدفاع عن العدالة الجندرية والإصلاح القانوني من أجل مستقبل يسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية/ بهدف الوصول إلى المشاركة المتساوية في صنع القرار إلتزاماً بقرار المجلس المركزي والوطني.