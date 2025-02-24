وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفد برنامج “نون التغيير YWCA” وتؤكد أهمية الشراكة لحماية النساء

وطن: التقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اليوم بمجموعة من الشابات الناشطات ضمن برنامج “الشابات من أجل التوعية والوكالة والمناصرة والمساءلة” – نون التغيير (YWCA)، الذي تنفذه جمعية الشابات المسيحية ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية العالمية.

وشارك في اللقاء ممثلات عن جمعية الشابات المسيحية في القدس ورام الله، ومركز الإرشاد القانوني والاجتماعي للمرأة في رام الله، وسلفيت وبيت لحم، حيث تمحور النقاش حول واقع النساء في ظل الأوضاع الراهنة، والدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الشابات في عملية التحرر الوطني والاجتماعي.

وأكدت الخليلي أن الوزارة تعمل على عدة مسارات لضمان حقوق النساء في ظل العدوان المستمر، مشيرة إلى أن التحرر من الاحتلال والتحرر الاجتماعي متلازمان، ولا يمكن تحقيق العدالة والمساواة دون إنهاء الاحتلال أولًا.

وأضافت أن الوزارة تعمل مع الشركاء على تطوير القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق النساء، كما أنها تعمل ضمن خطة الطوارئ الوطنية، التي تركز على الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وأهمية برامج التمكين الاقتصادي لدعم التحاق الفتيات والنساء بسوق العمل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على المستويات العربية والدولية من أجل ضمان إدماج حماية النساء واحتياجاتهن في المشاريع والبرامج التي تنفذ في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

من جانبهن، عبرت الشابات المشاركات عن تقديرهن لجهود الوزارة، وقدمن شرحاً حول برنامج "نون التغيير" الذي يركز بشكل أساسي على الدفاع عن العدالة الجندرية والإصلاح القانوني من أجل مستقبل يسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية/ بهدف الوصول إلى المشاركة المتساوية في صنع القرار إلتزاماً بقرار المجلس المركزي والوطني.