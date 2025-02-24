مستوطنون يسرقون خيمة سكنية ومحتوياتها في الأغوار

وطن: سرق مستوطنون، الليلة الماضية، خيمة سكنية، ومحتوياتها في حمصة بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستوطنين سرقوا خيمة سكن "غير مأهولة"، وخزان مياه، ومحتويات أخرى، تعود للمواطن ياسر محمود محمد أبو لكباش.

ونفذ مستوطنون الشهر الماضي 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت في اقتلاع 969 شجرة منها 960 شجرة زيتون، 350 منها في محافظة الخليل، و328 في بيت لحم، و160 في سلفيت، و100 في نابلس، و31 في رام الله.