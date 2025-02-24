م. شوكت الراميني يكتب لوطن .. في المأزق الاستراتيجي الإسرائيلي

يقف المشروع الصهيوني اليوم على حافة مأزق تاريخي واستراتيجي، فشعوب الأرض ويهود العالم تشاهد شاشة بث حي كبيرة تبث تناقضات هذا المشروع الداخلية وارتباكاته الخارجية، وممارساته البشعة، وأكاذيبه ومناوراته المفضوحة، وتحوله إلى الفاشية كإشارة فاضحة، لعبوره إلى مرحلة العد التنازلي

إن جرائم هذه الدولة المارقة والصادمة لن تمر مرور الكرام، وفي هذا السياق يكفي الإشارة إلى بلوغ كثافة الضحايا (قتلى + جرحى) في حرب "طوفان الأقصى" من فلسطينيي قطاع غزة، وضمن أقل التقديرات حتى صدور هذا المقال، منسوبة إلى المساحة (444 ضحية/كم²)، أما في الحرب العالمية الثانية - والتي شكلت أكبر حرب في التاريخ - فبلغت (2.21 ضحية/كم²) !!، وكثافة الضحايا الإجمالية تزيد بـ201 مرة، والقتلى بـ100 مرة، والجرحى بـ342 مرة، مقارنة بتلك الحرب أيضًا لكل كيلومتر مربع. مما يجعل حرب إسرائيل في القطاع واحدة من أكثر الحروب الانتقامية، غير المبررة، ودموية في التاريخ الحديث.

فمنذ عقود، اعتمدت إسرائيل على سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متوهمة أن الدبابة تستطيع أن تفرض الاستسلام على الفلسطينيين والمنطقة عمومًا، وأن جدران العزل تستطيع أن تعزل الحلم الفلسطيني. بالطبع تعتمد ذلك لافتقارها للمصوغات التاريخية والقانونية ، فاللص لن يقدم لك مبررات الأحقية القانونية ، بل سيشهر سلاحه في وجهك بكل بساطة .

فجاءت حرب "طوفان الأقصى" كعاصفة هادرة، كشفت زيف هذه الأوهام، وعرّت هشاشة "القبة الحديدية" كرمز للقوة الدفاعية المطلقة والتي طالما تغنّت إسرائيل بها، وزلزلت ثقة المجتمع الإسرائيلي بجيشه. ولم يكن الزلزال مجرد مواجهة عسكرية، بل كان زلزالًا هزّ أركان المشروع الصهيوني من جذوره. وفي مقابل ذلك، ارتفعت الراية الفلسطينية عاليًا، تخفق بقوة الرواية التي ظلت لعقود مقموعة خلف جدران التعتيم الإعلامي الإسرائيلي والعالمي. وتجلّت معاناة الشعب الفلسطيني على شاشات العالم، وانتصر الدم الطاهر على سطوة الدعاية الإسرائيلية. وتفوقت الرواية الفلسطينية إنسانيًا وأخلاقيًا، وانتشر التعاطف الشعبي كالنار في الهشيم في شوارع العواصم الغربية، حيث علت الهتافات التي تطالب بالحرية لفلسطين (من النهر إلى البحر) .

لقد أصبح المشروع الصهيوني عبئًا على الضمير العالمي. فجرائم الحرب التي ارتُكبت في غزة، والدمار المنهجي غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة الإسلامية والمسيحية... إلخ، وحصار التجويع لشعب بأكمله، لم تعد أحداثًا تُروى من طرف واحد، بل أصبحت حقائق مرئية وموثقة، شَهِدَ عليها العالم أجمع. وبينما كانت إسرائيل تراهن على القوة والدعم الغربي اللامحدود خلال ذلك، كانت تخسر ببطء معركتها الأخلاقية، وتكشف عن هويتها النازية.

لقد تهاوت أكاذيب "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" أمام مشاهد القصف الوحشي، وعرّت المقارنات بين الضحية والجلاد زيف الادعاءات. وفي قلب هذه العاصفة، صمد الفلسطينيون. ولم يكن صمودهم فقط بالبندقية، بل كان صمودًا بالروح والكلمة والرواية. وتحوّلوا إلى أيقونة للمقاومة الإنسانية ضد الظلم، وأصبحوا عنوانًا للكرامة والإرادة الحرة.

أما إسرائيل، فقد وجدت نفسها عالقة في مأزق وجودي. فالمشروع الذي بُني على القوة والترهيب والروايات الزائفة، أصبح مهددًا من داخله بانقسامات اجتماعية عميقة، وصراعات بين تياراته الدينية والعلمانيةستظهر تباعاً بعد انقشاع الشهية للانتصار ودحر ذلك . ومن المرجح معاناة المشروع من تهديدات اقتصادية خانقة، وتفاقم للهجرة العكسية ، وفقدان الأمل في استقرار الدولة بقوة البطش والسلاح ، رغم اعلاء صوت ذلك من قبل الطغمة النازية الحاكمة لانها تعلم ان ذلك رأس مالها الوحيد ،الا أن الروح المعنوية للمستوطنين القدامى والجدد قد استنزفت.

فلم تعد الأسلحة المتطورة ولا الجدران العالية كافية لحماية مشروع يتآكل من الداخل ومن الخارج. ولم تعد الأكاذيب الإعلامية قادرة على تزييف الحقيقة. وبينما تتهاوى جدران الدعاية الإسرائيلية، يرتفع صوت العدالة والحق الفلسطيني عاليًا.

اليوم، يقف المشروع الصهيوني أمام مفترق طرق. إما أن يعترف بفشل سياساته القائمة على الاحتلال والقمع والقتل والتدمير، والتي تكاد إسرائيل أن تضع جرافة (D9) بدلاً من النجمة السداسية على علمها، فإما أن يبحث هذا المشروع عن حل سياسي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير، أو يواصل عناده وأكاذيبه ليواجه مصير كل مشروع استعماري عرفه التاريخ. وللعلم، إن ما قدمه الشعب الفلسطيني من مخرج لهذا الصراع هو الأعظم والأهم تاريخيًا والأكثر تضحية مما قدمه العالم مجتمعًا كحل وهمي لهم، مليء بالدم والصراع الأزلي،ولكن للاسف الشديد سيتعاملوا معه في لحظة الانهيار الكلي للمشروع ،لأن الربح والخسارة هو المحرك لعقلهم السياسي .

لقد أشرقت شمس الحقيقة،ولن تجدي سياسات جمع صور الانتصار ، وفرض التوسع الرمزي على كافة حدود فلسطين التاريخية نفعاً ، ان ذلك لا يشكل الا نقطة تفجير جديد . ها قد أصبح العالم يرى بوضوح ما يكتبه الفلسطينيون بدمائهم وبصمودهم في تاريخ الحرية، أما إسرائيل فتكتب بأفعالها المأساوية سطور نهاية هذا المشروع، وتدمغ مستوطنيها بالخزي والعار الأبدي.

إن وصول إسرائيل إلى مأزقها الاستراتيجي الوجودي ليس محض خيال أو رغبة في التفاؤل، بل هو قراءة لمجموعة من المبررات المنطقية. وهذه المبررات تستند إلى مؤشرات داخلية وخارجية، وتغيرات عميقة في المزاج الشعبي المحلي والاقليمي والعالمي، وتحولات في المشهد السياسي الدولي. بالطبع، إن هذه العوامل والمؤشرات بحاجة إلى أن تُقابل بتفعيل لعوامل فلسطينية وعربية وعالمية لدفعها إلى التأثير الحاسم، وفقدان ذلك سيعيق ويعقد المشهد لكن لن ينهيه.

ففي هذا المقال، سنسلط الضوء على المأزق الإسرائيلي، هذا المأزق التاريخي والاستراتيجي الذي يعيد صياغة المشهد بالكامل، مبتدئين بالمأزق السياسي :

أولًا: المؤشرات العامة للمأزق :

تعيش إسرائيل اليوم مأزقًا تاريخيًا واستراتيجيًا يهدد مشروعها الصهيوني من جذوره، وتتكشف ملامح هذا المأزق عبر سياساتها المتطرفة، وأزمات داخلية متصاعدة، وتحولات في الرأي العام العالمي. تفاقمت مع صعود قوى اليمين المتطرف في إسرائيل، حيث تبنّت حكومة نتنياهو سياسات أكثر تشددًا ورفضًا للتسوية السلمية، ما أدى إلى عزلة دولية متزايدة وتصنيف إسرائيل كدولة أبارتهايد من قِبل منظمات حقوقية دولية. ورغم محاولاتها لفرض الأمر الواقع عبر التوسع الاستيطاني والقوة العسكرية.

لكن الأزمة لم تتوقف هنا؛ بل امتدت إلى انقسامات حادة داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، حيث تجلّت في الاحتجاجات الضخمة ضد التعديلات القضائية، كاشفة تآكل العقد الاجتماعي الإسرائيلي ومهددة استقراره الداخلي، مما يعكس اهتزاز الثقة بالمؤسسات السياسية والقضائية.

وفي هذا السياق، كانت حرب "طوفان الأقصى" نقطة تحوّل حاسمة وما تزال تفاعلاتها جارية حتى اللحظة ، وتم الاشارة الى بعض مفاعيلها هنا وفي مقالات سابقة ،فلقد خنقت جودة الحياة في إسرائيل وزادت من شعور الإسرائيليين بعدم الاستقرار وتعمق الشرخ بين سكان الحدود والوسط . وعلى الصعيد الدولي، أحدثت حرب "طوفان الأقصى" تحولات جوهرية في الرأي العام العالمي. ونجحت الرواية الفلسطينية في كشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أضعف فعالية الدعاية الإسرائيلية التقليدية. كما أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، من قصف للمستشفيات والمدارس والمنازل، قد وثقها جيل من الصحفيين المقاومين والنشطاء المتطوعين، ومنظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، مما أدى إلى تراجع التعاطف الدولي مع إسرائيل، خاصة بين الشباب الغربي . فكأن هذه الحرب اعلنت هزيمة الاعلام الموجه والمسيطر عليه .

.وفي مشهد غير مسبوق، تصاعدت حركة التضامن الشعبي مع فلسطين، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في العواصم الغربية، بما فيها أمريكا وأوروبا، دعمًا للقضية الفلسطينية. ولم يكن هذا التضامن مجرد تعبير عن تعاطف، بل شكّل ضغطًا سياسيًا على الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل، محدثًا تغييرات في المشهد السياسي العالمي.وهذا التحول ليس مقتصرًا على الشارع فحسب، بل امتد إلى الأوساط الأكاديمية والثقافية، فتصاعدت الدعوات لمقاطعة إسرائيل أكاديميًا وثقافيًا، مما عكس تحولًا عميقًا في الرأي العام الغربي. وهذا التحول قوّض الرواية الإسرائيلية التقليدية وأضعف تأثيرها في كسب التأييد الدولي .

أما في المقابل، فاتبعت المقاومة الفلسطينية قواعد القانون الدولي الإنساني، مما أكسبها شرعية دولية، خاصة في ظل انتهاكات إسرائيل الصارخة. وتفوق السلوك الفلسطيني الأخلاقي عليها، والتي مارست توليفة منسجمة من الانتهاكات الجسيمة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. كل هذا وضعها في موضع الاتهام بارتكاب جرائم حرب أمام المجتمع الدولي، بينما كسبت المقاومة المعركة الأخلاقية من خلال إبراز معاناة المدنيين في غزة، وعدم استهدافها المقصود للبنى المدنية والتركيز على المقدرات العسكرية، واحترام الأسرى الإسرائيليين، وإعلاء قيمتهم الإنسانية، والحفاظ المطلق عليهم وعلى متطلباتهم رغم الحصار الغذائي والطبي لغزة، وظهر ذلك جلياً في سفقات تبادل الأسرى ،وحوفظ عليهم بدرجات غير مسبوقة رغم الاستهداف المنهجي الإسرائيلي لمواقع تواجد الأسرى المحتملة ، فحققت المقاومة بذلك تفوقًا في الرواية الإعلامية وكسبًا للتعاطف الدولي .

ففي هذا المشهد المتغير، بدأت شرعية الدولة الصهيونية تتآكل. وبدأت التحولات في الرأي العام العالمي، بما في ذلك داخل المجتمعات اليهودية في الغرب، وأضعفت شرعية إسرائيل كنموذج ديمقراطي، مع تصاعد السياسات العنصرية والتمييزية ضد الفلسطينيين، وباتت إسرائيل تُصنّف بشكل متزايد كدولة فصل عنصري، وتكتسب سمة الفاشية.

وتعكس - كما أُشير - الانقسامات الداخلية بين التيارات العلمانية والدينية، وبين اليهود الشرقيين والغربيين، تناقضات بنيوية تهدد استقرار الدولة وهويتها . وفي ظل هذا الفشل الداخلي والخارجي، تتزايد الضغوط الدولية والمحلية لإيجاد حل سياسي ، رغم محاولات رمي ضربة المعلم في طرح تهجير الفلسطينيين من ارضهم كحل للصراع ، وسيفشل هذا ويقف المشروع أمام وجهته الحتمية بالاندحار . فتصاعدت وستتصاعد الدعوات الدولية لحل الدولتين، وازدادت وستزداد اعترافات الدول بفلسطين كدولة مستقلة، مما يعكس فشل السياسة الإسرائيلية والامريكية . بكل هذه المؤشرات، يبدو أن المشروع الصهيوني يواجه مأزقًا تاريخيًا واستراتيجيًا غير مسبوق. ولم يعد بإمكان إسرائيل الاستمرار كدولة يهودية وديمقراطية في آن واحد، ولا تستطيع تبرير سياستها بالفصل العنصري والاحتلال. ولم تعد قادرة على كسب التعاطف الدولي أو فرض روايتها التقليدية.إن هذا المأزق لا يعكس أزمات عابرة، بل يشير إلى أزمة وجودية تهدد المشروع الصهيوني من جذوره. فإسرائيل اليوم عالقة بين خيارين أحلاهما مرّ: إما الاستمرار في الاحتلال وتأبيد الصراع، مما يعني استنزافها اقتصاديًا وأمنيًا، أو التراجع عن سياساتها الاستيطانية والعنصرية، مما يعني التخلي عن أسس المشروع الصهيوني.وهكذا، تقف إسرائيل اليوم عند مفترق طرق تاريخي، تواجه فيه تناقضاتها الوجودية وأزماتها البنيوية. ولم تعد بإمكانها التحكم في الرواية العالمية، ولا تأمين مستقبلها كدولة آمنة مزدهرة. وبينما تشتد عليها العزلة الدولية، يتزايد التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية.

ثانيًا: المبالغات الإسرائيلية وردود الفعل العكسية :

اعتمدت إسرائيل على سردية "المجزرة" بشكل مكثف لتبرير قصفها العنيف على غزة، إلا أن التناقضات في الروايات، واستخدام صور غير موثقة وأخبار كاذبة، تم كشفها لاحقًا، أدى إلى فقدان مصداقيتها.

كما أن التوظيف السياسي للدعاية الإسرائيلية لربط أحداث السابع من أكتوبر بحملاتها العسكرية الواسعة والعنيفة الرد، أثار الشكوك حول استغلال الحادثة لتبرير رد فعل عسكري مفرط، وتنفيذ خطة تدميرية مبيتة، في ظل عزل الرد الفلسطيني عن مقدماتها الممتدة، وما مورس على الفلسطينيين من ظلم وحصار متواصل، وتآكل للحقوق وضم للأراضي والزعبرة واضطهاد الفلسطينيين، والتهديد الاستفزازي للمشاعر، ومس المقدسات، وتزايد حالات الاعتقال للفلسطينيين بالجملة، وانتهاك حقوق المعتقلين والتنكيل بهم وممارسة الأساليب النازية ضدهم. فتح كل هذا الروايات التاريخية الصهيونية المتعاقبة وجعلها في موقع الشك ، وفضح البروبغاندا المتوارثة ، فلن يعود هناك صدى وتعاطف مع كل هذا ، وعلى اسرائيل ان تخضع للقانون الدولي والتاريخي الحقيقي .

ثالثًا: الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي :

لم يكن التعاطف العالمي مجرد رد فعل عاطفي، بل كان أيضًا تعبيرًا عن رفض أخلاقي للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. فظهور الجيش الإسرائيلي كجيش عارٍ من الأخلاق ، وانتقامي، وكشركة مقاولات للتدمير، خلق ذلك موجة من الغضب العالمي . وهزت مشاهد المجازر الجماعية وجثث الأطفال تحت الأنقاض الضمائر، وأثارت استنكارًا شعبياً واسعًا، رغم التواطئ والصمت العالمي المؤقت . كما أن منع وصول المساعدات الطبية والغذائية، وقطع الماء والكهرباء، زاد من المعاناة الإنسانية، وجعل من إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مما دفع المنظمات الحقوقية لإدانتها علنًا ، فرفعت جنوب إفريقيا دعوى تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية وانضم اليها مزيد من المشاركين في تقديم هذه الدعوى. والتي توجت بطلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ، فأضعف ذلك شرعية إسرائيل بشكل غير مسبوق، وأشر ذلك بكل قوة حول طبيعة الدولة التي نحن بصددها .

رابعًا: الفشل الأخلاقي والإنساني

لم يكن بالإمكان تجاهل صور الأطفال الجرحى والشهداء، ومعاناة الأسر المشردة، والتي أحدثت تأثيرًا عاطفيًا كبيرًا. هذا المشهد المأساوي أظهر الصراع كمعركة غير متكافئة بين جيش قوي وشعب أعزل، مما زاد من التعاطف الإنساني عالميًا. وشعر العالم بمسؤولية أخلاقية تجاه ضحايا الاحتلال، وارتبط هذا الشعور بوجدان الشعوب المظلومة تاريخيًا، وأصبح الفلسطينيون رمزًا عالميًا للمقاومة ضد الظلم، مما عزز التعاطف الشعبي، خصوصًا بين الأجيال الشابة قادة المستقبل. وحتى داخل المجتمعات اليهودية، ظهرت أصوات معارضة للسياسات الإسرائيلية، حيث رفضت جماعات مثل "ليس باسمنا" استخدام الهولوكوست كذريعة لتبرير الفصل العنصري والقمع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ومن المتوقع أن تزداد محاولات النأي لكثير من المجتمعات اليهودية الغربية بالنأي عن تبنيها للمقاربات الاسرائيلية سلوك تلك الدولة .

خامسًا: الفشل الإسرائيلي في تغيير الصورة النمطية

رغم محاولات إسرائيل تصوير نفسها كضحية، إلا أن صورتها كقوة احتلال استيطاني رسخت عالميًا، خاصة مع استخدامها للقوة المفرطة، مما ساهم في تعزيز هذه الصورة كنموذج للاستعمار الحديث. كما أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحققت هذه الحركة نجاحات ملحوظة في الأوساط الطلابية والأكاديمية، مما زاد من الوعي والتضامن مع فلسطين . فيبدو أن مرحلة تاريخية جديدة بدأت تكتب فصولها ، وقد لا تكون إسرائيل كما نعرفها اليوم جزءًا من نهاياتا.