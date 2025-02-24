حمدي فرّاج يكتب لوطن: الأقرب للأخرق التخبط فالسقوط ، لا الاختراق فالصعود

جاء قرار نتنياهو بإعلان تأجيل اطلاق سراح أكثر من ستمائة أسير فلسطيني ، ليشعل في رؤوسنا ، نحن الفلسطينيين ، مفاوضين و مراقبين ، مقاومين و مسالمين ، مسلمين و مسيحيين ، غزاويين و ضفاويين ، أن بإمكان نتنياهو التنصل من الاتفاق و التحلل من الالتزام و التنكر للتوقيع ، إذ ليس من حقه فعل ذلك بعد أن يتسلم أسراه ، كان يمكن ان يكون ذلك مقبولا – بعض الشيء- قبل ان تبدأ الجولة ، لا بعد ان تقوم حماس بتنفيذ الشق المنوط بها ، فتقوم إسرائيل باستلام اسراها ، و بعد ذلك تحرن و تتمنع عن تنفيذ الشق المناط بها . هكذا كان في تاريخنا الإسلامي ، في توسط عمرو بن العاص و أبو موسى الاشعري بين علي و معاوية . لكن الذي لم يعرفه نتنياهو ، لربما ، هو أن ابن العاص أصبح أمثولة في التاريخ على المكر و الخداع ، حتى عدّ البعض فعلته "عورة تقبح وجه التاريخ" .

نتنياهو الأخرق ، الذي وافق على صفقة من ثلاثة مراحل ، المرحلة الأولى من ستة أسابيع ، تطلق فيها حماس ثلاثة اسرى كل أسبوع ، على الهواء مباشرة ، يستطيع تجنب تجرع كؤوس المرارة و المهانة و الدونية ، في المرحلة الثانية ، أما المرحلة الأولى فقد انتهت تقريبا ، و قد تجرع مهانتها و مرارتها ، و أظن و الله أعلم ، انه لن يستطيع فعل شيء ذات قيمة إزاء تحرير الاسرى الحقيقيين "الجنود" ، و لا إزاء القضاء على حماس السياسية او العسكرية ، فلقد سبق السيف العذل ، و كان لديه زمنا مفتوحا ، استغرقه خمسة عشر شهرا ، يقصف و يهدّم و يدمّر و يجوّع ... و ها انت توقع على وقف اطلاق نار ، و تنسحب و تبادل أسرى بأسرى ، إن الاخرق لا يمكن ان يتحول الى مخترق فوق العادة لوقائع جديدة ، الا اذا كان ذلك امعانا في الخرق – بفتح الراء - و الغباء و البله . بالمناسبة ، هكذا ينظر غالبية المجتمع الإسرائيلي الى رئيس حكومتهم اليوم ، و ينتظرون "غدا" بفارغ الصبر كي يتخلصوا منه .

لكن هذا لا يمنعننا نحن الفلسطينيين من ان نرقب ذلك عن كثب ، و نسبق هذا المسكون بتشيرتشل العظمة ، خطوة او خطوتين الى الامام ، و ان لا تكون أفعالنا مجرد ردات فعل عصبية على تخبطاته و استفزازاته و خروقاته الخرقاء.



أكثر ما عرفناه عن الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي الذي رحل عن عمر صغير لم يتجاوز 25 سنة ، قوله الخالد : اذا الشعب يوما أراد الحياة / فلا بد ان يستجيب القدر . لكنه قال ما لا يقل أهمية و عمقا و فكرا و فلسفة ، من قصيدة اسمها الثعبان المقدس ، قال : ان السلام حقيقة ، مكذوبة * والعدل فلسفة اللهيب الخابي / لا عدل إلا إن تعادلت القوى * وتصادم الإرهاب بالإرهاب . .... لم تكن إسرائيل أنذاك قد وجدت بعد .