قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدتي سلواد وكوبر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شابين خلال اقتحامها عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب محمد ناصر يوسف حامد (19) عاما، بعد اقتحام منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، فيما اعتقل المواطن بلال حسني دار يوسف (48) عاماً، بعد اقتحام منزله في بلدة كوبر شمال غرب المحافظة.

واضافت المصادر، أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل خلال اقتحامه بلدتي دير دبوان شرق رام الله، وبيت ريما شمال غربا.