لليوم الـ29.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ29 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ16، وسط تعزيزات عسكرية، واستمرار عمليات مداهمة المنازل واستهداف البنية التحتية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم ونور شمس"، ونشرت فرق المشاة في الشوارع والحارات، في الوقت الذي واصلت مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب وتدمير محتويات وطالت المنازل الفارغة، وتحويلها لثكنات عسكرية.

وما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارا مطبقا على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وتعيق عمل طواقم الاغاثة خلال محاولتها إيصال المواد التموينية والضرورية للسكان ممن بقوا في منازلهم في بعض حارات المخيمين، وسط مناشدات يومية لتأمين وصول مستلزماتهم الأساسية من الطعام والماء والادوية وحليب الاطفال.

وقال شهود عيان، إنه وبعد البحث والتحري حول العائلات التي ما زالت متواجدة في منازلها داخل مخيم طولكرم، تبين أنها موزعة في حارات الحدايدة، والحمام، وقاقون، وأبو الفول، والربايعة، وعائلة في حارة المدارس، وأخرى في منطقة دبة أم جوهر، وغالبيتهم من النساء وكبار السن والأطفال، حيث يعانون من ظروف معيشية قاسية وصعبة وسط الحصار والدمار، وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومنع خروجهم وتنقلهم مما يعمق من حجم معاناتهم، وتعريضهم للخطر.

وفي مخيم نور شمس، ما زالت قوات الاحتلال تنتشر داخل عدد من حاراته التي يلفها التدمير والتخريب، خاصة في المنشية والشهداء والجامع والجورة، وتداهم المنازل، وتخرب محتوياتها وتنكل بسكانها وتخضعهم للاستجواب وسط التهديد والترهيب.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري من الآليات والجرافات الثقيلة، على طول شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، خاصة محيط المباني السكنية التي تستولي عليها وتحولها لثكنات عسكرية، وتعيق حركة تنقل المركبات، وتخضعها للتفتيش واستجواب ركابها، وفي كثير من الاحيان التنكيل بهم.

في السياق، انتشرت آليات الاحتلال في شوارع المدينة، وأعاقت تنقل المواطنين والمركبات التي عمدت إلى ضربها، في الوقت الذي داهمت محالا تجارية في الحي الجنوبي، ونكلت بأصحابها واحتجزتهم لساعات قبل الافراج عنهم.

كما اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق المدينة وجابت أحياءها، وسط تفتيش وتمشيط في عدة مفارق فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الـ17 على التوالي، وعزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات، وباقي محافظات الضفة.