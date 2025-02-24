نائب رئيس الكنيست: نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل كل الرجال في غزة

رام الله - وطن: دعا نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري، إلى قتل كافة الرجال البالغين في غزة، معتبرا أن "إسرائيل" تتعامل مع سكان غزة "بشكل متسامح أكثر من اللازم"، وفق تعبيره.

وقال نيسيم فاتوري: "إنهم (الفلسطينيون بغزة) منبوذون ولا أحد في العالم يريدهم، يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين"، وفق ما نقلت إذاعة "كول برما" العبرية.

وزعم فاتوري، أن المجتمع الدولي يدرك أن "سكان القطاع غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه إسرائيل".

يأتي ذلك بينما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الجيش مستعد لاستئناف القتال المكثف في قطاع غزة في أي لحظة، مشيرا إلى أن الخطط العملياتية لذلك قد أعدت بالفعل.

وأضاف نتنياهو أنه يدعم مقترح ترامب بشأن غزة، وقال: "نحن ندعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى منح سكان غزة حرية المغادرة وإنشاء غزة أخرى".