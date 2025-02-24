53% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل وإنهاء الحرب.. وترامب يدعم أي مسار إسرائيلي ضد حماس

وطن: قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن دونالد ترامب يدعم قرار إسرائيل تأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الأميركي، أن حماس تتعامل مع الأسرى الإسرائيليين "بوحشية"، وقرار إسرائيل بتأجيل إطلاق سراح أسرى الدفعة السابعة "ردٌ مناسب".

وأكد، أن ترامب مستعدٌ لدعم أي مسار تختاره إسرائيل في ما يتعلق بحماس.

وأظهر استطلاعٌ للرأي أجرته القناة آي 24، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل ولا يدعمون استئناف القتال.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 53% من الإسرائيليين يؤيدون استعادة كل الأسرى وإنهاء الحرب، حتى لو أدى ذلك إلى بقاء حركة حماس في السلطة، مقابل 30 في المئة يعارضون ذلك.

وجاء في نتائج الاستطلاع أيضًا، أن 60% من الإسرائيليين لا يدعمون استئناف القتال، مقابل 25 في المئة يريدون استئنافه فورًا.

ويأتي إعلان الدعم الأميركي للانتهاك الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في الوقت الذي يستعد فيه مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف لزيارة المنطقة، بدءًا من إسرائيل ثم مصر والسعودية وقطر والإمارات.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن ستيف ويتكوف، فإن إدارة ترامب تريد أن لا يكون أي قادة من حماس بصفتهم الشخصية في غزة، كما ترفض بقاء حماس في السلطة في نهاية الحرب.

وقال ويتكوف إن الجهود سوف تنصب على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لأسبوع أو أسبوعين، مبينًا أن ترامب يريد استعادة الأسرى الأميركيين من غزة بأسرع وقت.

وأعلن القيادي في حماس، محمود مرداوي، أن الحركة لن تجري أي محادثات مع الوسطاء قبل أن يفرج الاحتلال عن أسرى الدفعة السابعة. بينما أكد سامي أبو زهري، أن المقاومة ليست في موقف الطرف الضعيف ولا المهزوم حتى يملي الاحتلال عليها شروطه. ودعا القياديان في حماس، الوسطاء إلى "تحمل مسؤولياتهم" وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما يترتب عليه بحسب الاتفاق.