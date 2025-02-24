خلال 24 ساعة.. الاحتلال شن 15 غارة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان

وطن: شنّ طيران الاحتلال الحربي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 غارة جوية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني وقرب الحدود السورية اللبنانية؛ مخلفًا إصابة واحدة على الأقل وأضرارًا مادية بممتلكات ومنازل المواطنين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الاحتلال الاسرائيلي ألقى، قنابل مضيئة فوق منطقة الدار جنوب بلدة رميش الحدودية في قضاء بنت جبيل.

ورصدت الوكالة اللبنانية الرسمية، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين على وادي زبقين، بالطيران المسير، وأخرى استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي زبقين ومجدل زون في القطاع الغربي.

وأضافت: "نفذ الطيران المعادي غارتين عنيفتين على تبنا قرب البيسارية، وغارة على جبل الريحان بمنطقة جزين، وثالثة على منطقة وادي العزية جنوب صور، ورابعة على العاقبية".

وقصف الحربي الإسرائيلي، بغارة واحدة على الأقل، خراج بلدة بوداي بين محلة الجداوي وتلة الحفير غرب بعلبك، ومنطقة بريصا في جرود الهرمل دون إصابات.

وأغار طيران "إسرائيل" الحربي، على الوادي المجاور لبلدة معروب قضاء صور، كما أغار على منطقة النهر بين بلدتي الحلوسية والزرارية، واستهدف منطقة مريصع في أطراف بلدة أنصار، بالإضافة لقصف المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن الغارات التي شنّتها الطائرات الإسرائيلية الحربية أدت إلى أضرار في عدد من المنازل بين بلدتي القليلة والسماعية في قضاء صور، بينما أصيب مواطنة سورية في ذات المنطقة ونُقلت إلى مستشفى لبناني لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، حلّق طيران الاحتلال الحربي والاستطلاعي، الأحد، على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية "بيروت" وضواحيها.