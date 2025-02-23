الاحتلال يعتدي على جنازة الأسير المحرر نائل عبيد في العيسوية بالقدس المحتلة

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على المشاركين في جنازة الأسير المحرر نائل عبيد (46 عاما) في بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه المشيعين الذين حضروا للمشاركة في تشييع الأسير عبيد، الذي أُفرج عنه من سجون الاحتلال الأسبوع الماضي ضمن الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن أمضى 21 عاما داخلها.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز السام بكثافة تجاه مقبرة العيسوية وتجاه منازل المواطنين القريبة، بهدف إيذاء كل من كان في المقبرة والشوارع والمنازل القريبة منها.

وتوفي عبيد أمس السبت، إثر سقوطه عن سطح منزله في بلدة العيسوية.

يذكر أن عبيد اعتقل عام 2004 وحكم الاحتلال عليه بسبعة مؤبدات و30 سنة، حيث خضع لتحقيق قاسٍ استمر لفترات طويلة.