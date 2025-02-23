إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "البوابة"، وشارع القدس- الخليل، والجامع الكبير، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المنازل والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضاف أن قنابل الغاز تسببت باشتعال النيران في محل لبيع الخضراوات في منطقة "البوابة" يعود للمواطن قاسم غريب.