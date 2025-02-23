حماس: لن نقبل الحديث مع "إسرائيل" عبر الوسطاء قبل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة

وطن: أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أنه لن يكون هناك أي حديث مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء في أي خطوة، قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وشدد "مرداوي"، أن حماس لن تقبل الحديث مع "إسرائيل" عبر الوسطاء، قبل أن تلتز بالإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة.

ودعا "مرداوي" الوسطاء بضرورة إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق كما نُص عليه.

واستنكرت حركة حماس بشدة قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدةً " أن القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته".

وكان من المقرر أن يتحرر أمس السبت 602 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بعدما أفرجت كتائب القسام عن 6 أسرى إسرائيليين لديها في غزة، ضمن الدفعة السابعة من صفقة طوفا الأحرار، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن الاحتلال لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، إذ أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل إطلاق سراح الأسرى المخطط له أمس، حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين التاليين، ومن دون الاحتفالات "مهينة" وفق تعبيره.

وتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين السابعة، 50 أسيرًا محكوما بالمؤبد و60 آخرون محكومون بأحكام عالية، بالإضافة إلى 41 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، بالإضافة لـ 445 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.