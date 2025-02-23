الهيئة الوطنية للسلم الأهلي تدين اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية على مشاركين بوقفة وفاء مع حسن نصر الله

وطن: أدانت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي في بيان لها وصل لوطن نسخة عنه اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية على مشاركين بوقفة وفاء مع حسن نصر الله، بالتزامن مع تشييعه في بيروت.

وفيما يلي نص البيان الصحفي:

تصريح صادر عن الهيئة الوطنية للسلم الأهلي حول سلوك الأجهزة الأمنية:

حيث التقت مجموعة من ممثلي الشعب، اعضاء في اللجنة التنفيذية وشخصيات اعتبارية بوقفة وفاء على دوار المنارة في رام الله رافعة صور الشهيد القائد حسن نصر الله، والذي استشهد دفاعا عن لبنان وفلسطين، للتعبير عن التقدير والامتنان والاعتزاز.

ولقد فوجئ المجتمعون/ات بان عملت اجهزة السلطة بمحاولة إنزال وتمزيق ومصادرة صور الشهيد.

اننا في الهيئة الوطنية بالسلم الأهلي والتي من اهم اهدافها العمل على احترام سيادة القانون، نؤكد ان حق التعبير عن الموقف محفوظ بالقوانين اولا، وثانيا ان ما نقوم به هو واجب وطني اخلاقي إنساني حضاري قانوني وتحرري بالتالي نعلن وبشكل واضح رفضنا لسلوك الأجهزة الأمنية بتعديها على المحتشدين من النساء والرجال وعلى القانون الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويتناقض مع القانون الأساسي ومع وثيقة الاستقلال. وعليه نطالب المستوى السياسي في اجراء تحقيق مع افراد الأمن الذين انتهكوا هذا الحق.