"نداء فلسطين" يستنكر اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية على مشاركين في وقفة وفاء للشهيد حسن نصر الله وسط رام الله

وطن: أعرب تجمع "نداء فلسطين " عن استنكاره وشجبه لاعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية ظهر اليوم الأحد على مشاركين في وقفة وفاء للشهيد حسن نصر الله وسط رام الله.

ودعا "نداء فلسطين" في بيان وصل لوطن نسخة عنه الى "عدم تكرار هذا السلوك الذي يتنافى مع ابسط الحقوق وبشكل خاص الحق في التعبير عن الرأي، كما ان هذا العمل يتنافى مع مشاعر المشاركة والامتنان للشهداء وتضحياتهم من اجل فلسطين ولبنان".

وجاء بيان "نداء فلسطين" كما يلي:

في يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد هاشم تقي الدين؛ نظمت نخبة من المناضلات والمناضلين الفلسطينيين ومن ممثلين للنقابات العمالية والمهنية والقوى، وقفة وداع للشهداء الابرار؛ وقد واجهت قوى من الأجهزة الأمنية المشاركين/ات؛ في محاولة لوقف هذه الجموع من التعبير عن وفائها وحزنها على الشهداء وعلى سيد الشهداء؛ حسن نصر الله.

اننا نعبر عن الشجب والاستنكار لهذا السلوك من بعض رجال الامن، وندعو الى عدم تكرار هذا السلوك الذي يتنافى مع ابسط الحقوق وبشكل خاص الحق في التعبير عن الرأي، كما ان هذا العمل يتنافى مع مشاعر المشاركة والامتنان للشهداء وتضحياتهم من اجل فلسطين ولبنان والمنطقة وحمايتها من المؤامرة الكبري الامريكية - الصهيونية ضد شعوب المنطقة عموما، وضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص..

المجد للشهداء والحرية للشعوب المناضلة، وكل الاعتزاز بتضامن الشعوب العربية والعالمية مع الحق الفلسطيني.