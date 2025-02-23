الجبهة الديمقراطية تدين اعتداء الأجهزة الأمنية على وقفة وسط رام الله بالتزامن مع تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتداء الأجهزة الأمنية على وقفة نظمت بالتزامن مع مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله والقيادي في الحزب هاشم صفي الدين في بيروت ، وقيام أجهزة الأمن باقتحام الوقفة وإزالة وتمزيق أعلام حزب الله وصور الشهيد حسن نصر الله والاعتداء على المشاركين بالضرب واحتجاز أحد الصحفيين.

واعتبر المصدر أن هذه الممارسات والسلوكيات من قبل الأجهزة الأمنية التي تأتمر بقيادة السلطة السياسية، تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حق التعبير والتجمع السلمي، واعتداء على الحريات الديمقراطية المدنية وتمس السلم الأهلي والنسيج الإجتماعي ومساعي استعادة الوحدة الوطنية ، في وقت شعبنا بأمس الحاجة إلى رص صفوفه ومواجهة جرائم الإحتلال خاصة في شمال الضفة.

‎‎‎‎وطالب المصدر المسؤول في الجبهة الأجهزة الأمنية بالكف عن هكذا ممارسات والإلتفات إلى جرائم الإحتلال بحق شعبنا والعمل على حمايته .