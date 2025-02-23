استطلاع جديد عبر شبكة وطن الإعلامية: غالبية تؤكد صعوبة الحصول على الخدمات الصحية الطارئة أثناء الأزمات

وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي عبر شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية الطارئة أثناء الأزمات بواقع 58%.

وجاء في الاستطلاع أيضا أن 23% يعتقدون أن الخدمات الصحية متاحة لكن مع بعض الصعوبات، و7% الخدمات غير متاحة بتاتا، فيما عبر 12% عن سهولة في الحصول على الخدمات.

وشارك في الاستطلاع الالكتروني الذي نشر على مدار أسبوعين 3910 مواطنا ومواطنة.

يذكر أن سؤال الاستطلاع جاء على النحو التالي: ما مدى سهولة الوصول الى الخدمات الصحية الطارئة، مثل الإسعافات الأولية وخدمات الطوارىء في المستشفيات، أثناء الأزمات.