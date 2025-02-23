نعيم قاسم في وداع نصر الله وصفي الدين: المقاومة مستمرة وقوية بحضورها وجهوزيتها

رام الله - وطن: في مشهد جماهيري غير مسبوق، ودّع لبنان اليوم الأمينين العامين لحزب الله حسن نصرالله والسيد الهاشمي وهاشم صفي الدين خلال مراسم تشييع مهيبة أقيمت في المدينة الرياضية في بيروت، بحضور حشود ضخمة من مختلف المناطق، إلى جانب وفود رسمية وشعبية من لبنان وخارجه.

وخلال المراسم، ألقى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة خاطب فيها الجماهير قائلاً: “أخاطبكم باسم أخي وحبيبي ومقتداي السيد حسن نصرالله، السلام عليكم يا أشرف الناس وأوفى الناس وأكرم الناس، يا من رفعتم رؤوسنا عالياً."

وأضاف: "نودّع اليوم قائداً تاريخياً استثنائياً، قِبلة الأحرار في العالم، وحبيب المجاهدين والمستضعفين والمعذّبين في الأرض، رجل قاد المقاومة إلى الأمة، وقاد الأمة إلى المقاومة، وكانت وجهته دائماً فلسطين والقدس.”

وأشار إلى أن نصرالله تولّى رئاسة المجلس التنفيذي لحزب الله عام 1989 ثمّ الأمانة العامة عام 1992 واستمرّ في قيادته حتى يوم شهادته، مؤكدًا أن "هذا الرجل العظيم ذاب في الإسلام والولاية، كان صادقاً، وفياً، حنوناً، كريماً، متواضعاً، صلباً، شجاعاً، حكيماً، استراتيجياً، وحبيباً للمقاومين."

التزام المقاومة واستمرار المسيرة

وتابع قاسم: "أفتقدك يا سيدي، ويفتقدك كل المحبين، لكنك باقٍ فينا بنهجك وتعاليمك وجهادك، وسنحفظ وصيتك، وسنكمل هذا الطريق حتى لو قُتلنا جميعاً ودُمّرت بيوتنا على رؤوسنا.” وأضاف: “السيد نصرالله، حبيب المقاومين، وجهته فلسطين والقدس، واستشهد في موقع متقدّم."

وأكد أن حزب الله سيواصل مسيرة الدفاع عن القضية الفلسطينية، قائلاً: "مساهمة السيد نصرالله كانت عظيمة في إحياء القضية الفلسطينية، ونحن سنحفظ الأمانة وسنسير على هذا الخط."

كما أعرب قاسم عن افتقاده لهاشم صفي الدين وقال "كان صفيًا وحبيبًا وصاحبًا ومؤازًا وعضدًا نفتقدك علمًا لمسيرتنا لكنك باقٍ فينا بنهجك وعطاءاتك"، وتوجّه بالتعزية والتبريك لعوائل السيديْن الجليليْن ومن استشهد برفقتهما وشهداء المقاومة وللمنتمين والمُحبّين.

وتوجه بالتحية إلى الأسرى في سجون الاحتلال، قائلاً: "لن نترككم عند العدو، وسنبذل كل الجهود للإفراج عنكم."

ولفت قاسم إلى أن حجم الإجرام الإسرائيلي كان غير مسبوق، مضيفًا: "هدف العدو كان إنهاء المقاومة في غزة ولبنان، لكن حجم التضحيات كان عظيماً، والصمود كان استثنائياً، وهذا إنجاز كبير."

كما شدد على أن الحشد الجماهيري اليوم هو تعبير عن وفاء قلّ نظيره في تاريخ لبنان، مؤكداً أن معركة إسناد غزة هي جزء من الإيمان بتحرير فلسطين.

وفي سياق المواجهة مع الاحتلال، قال: "واجهنا الكيان الإسرائيلي والطاغوت الأكبر، أميركا، التي حشدت كل إمكاناتها لمواجهة محور المقاومة، ولكننا أثبتنا صمودنا." وأضاف: "المقاومة موجودة وقوية عدداً وعدة، وشعبنا صامد، والآن دخلنا في مرحلة جديدة تختلف أدواتها وأساليبها."

التزام بالاتفاقات ومسؤولية الدولة اللبنانية

وأوضح قاسم أن حزب الله وافق على طلب العدو وقف إطلاق النار من منطلقات استراتيجية، مضيفًا: "التزمنا بالاتفاق، لكن إسرائيل لم تلتزم، وهنا تبدأ مسؤولية الدولة اللبنانية بعد انتهاء مهلة الاتفاق لانسحاب العدو."

وأكد أن المقاومة مستمرة، قوية بحضورها وجهوزيتها، وهي حق لن يستطيع أحد سلبه، مشددًا على أن إسرائيل يجب أن تنسحب من جميع المناطق التي لا تزال تحتلها.

وقال: "اتخذنا خطوة واضحة، وهي أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها، وسنتصرف وفقاً للظروف، نطلق النار متى نرى مناسباً، ونصبر متى نرى مناسباً."

وختم بالتأكيد على أن المقاومة تُكتب بالدماء ولا تحتاج إلى الحبر على الورق، موجهاً رسالة إلى العدو: “موتوا بغيظكم، المقاومة باقية وقوية ومستمرة.”