وداعا نصر الله حتى "اللقاء مع انتصار الدم على السيف"

رام الله - وطن: على وقع هتافات "لبيك يا نصر الله" شيع مئات الآلاف في العاصمة بيروت جثماني الأمينين العامين لحزب الله حسن نصر الله وهشام صفي الدين.

وقدرت مصادر لبنانية اعداد المشاركين في التشييع بـ مليون ونصف شخص، قدموا من مختلف ارجاء العالم، امتلأت بهم المدينة الرياضية والشوارع المحيطة ومسار التشييع.

وتحت هتافات "لبيك يا نصر الله" دخل جثماني نصر الله وصفي الدين الى المدينة الرياضية في مشهد غير مسبوق، أصبح اكثر مؤثرا مع تشغيل مقتطفات من خطابات سابقة لنصر الله، أكد فيها على جملة من المواقف، كان أكثرها تأثيرا اخر ما قاله " الى اللقاء مع انتصار الدم على السيف"

وانطلقت مراسم تشييع نصر الله، وهاشم صفي الدين، اليوم الأحد في مدينة "كميل شمعون" الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت ليرفع المشيّعون أصواتهم بالهتاف: "لبيك يا نصر الله"، و"إنّا على العهد يا نصر الله"، و"هيهات منّا الذلة".

وبدأت مراسم التشييع عند الساعة الواحدة ظهراً في المدينة، وتستكمل بعد الصلاة على الجثمانين نحو موقع دفن الشهيد نصر الله، على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما من المقرّر دفن الشهيد صفي الدين، غداً الاثنين، في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر في جنوبي لبنان.

التشييع تحضره حشود جماهيرية شعبية غفيرة احتشدت في المدينة الرياضية وفي الشوارع المحيطة منذ ساعات الصباح.

وأظهرت المشاهد الجوية حشوداً ضخمة من البشر ضجّت بهم المدينة الرياضية، والطرقات المؤدية لها وعلى طول الطريق إلى مكان الدفن.

وحضرت شخصيات ووفود رسمية من لبنان والخارج، إذ أكدت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة "نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية". وأفاد المنظّمون عن حضور شخصيات رفيعة المستوى من إيران والعراق ودول أخرى.