فيديو|| عناصر من الأجهزة الأمنية يعتدون على مشاركين في وقفة في مدينة رام الله وفاء للشهيد حسن نصر الله

رام الله - وطن: اعتدى عناصر من الأجهزة الأمنية، ظهر اليوم الأحد على بعض المشاركين في وقفة في مدينة رام الله وفاء للشهيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، بالتزامن مع تشييعه في بيروت.

ونظم مواطنون ونشطاء وشخصيات وطنية وسياسية وقفة ظهر اليوم وسط مدينة رام الله، وفاء للشهيد حسن نصر الله، الذي اغتالته طائرات الاحتلال في بيروت.

وقال مراسلنا ان عناصر من الاجهزة الامنية اعتدت على بعض المشاركين وسط الوقفة، وحاولوا انتزاع صور لحسن نصر الله، وقاموا بتمزيق الصور ويافطة تحمل بعض عبارات نصر الله، واعتدوا بالضرب على امرأة حيث اصيبت بالإغماء.