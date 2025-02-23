"هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله

وطن: أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارته الأخيرة لمركز تحقيق المسكوبية، أن الأسير فادي زهير ابو عطية (43 عاما) من مخيم الامعري/ رام الله، قد تعرض للضرب الشديد عند اعتقاله على حاجز عسكري، أثناء عودته من مراجعة طبيب في مدينة بيت لحم بتاريخ 11/02/2025، نقل بعدها الى معسكر قريب، وتم شبحه بالبرد، لما يزيد على 32 ساعة، ثم حول الى تحقيق المسكوبية، وتم الاعتداء عليه بشكل وحشي.

علما أن أبو عطية أسير سابق أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عنه عام 2018، لتعيد قوات الاحتلال اعتقاله عام 2022، وتحكم عليه بالسجن الاداري لمدة عامين، حيث تم الافراج عنه بتاريخ 26/12/2024، أي قبل 40 يوما من اعتقاله الحالي.

وقد خاض الأسير أبو عطية اضرابا عن الطعام لمدة 41 يوما عام 2017، تسبب له حينها في غيبوبة أدت الى اصابته بتفاعلات بالدماغ، وبناء عليه أصبح يتلقى أدوية معينة ويحتاج الى متابعة ورعاية صحية بشكل مستمر، في الوقت الذي تتعمد به ادارة السجون حرمانه من العلاج، ما يؤثر سلبا، وبشكل كبير على صحته.